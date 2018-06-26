İş yerine giren sansar hem korkuttu hem güldürdü

Çorum'da bir sansar panikle iş yerine girdi. Sansar bir anda önünden geçince panik yapan iş yeri sahibi ne olduğunu anlamaya çalışırken verdiği tepki ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Daha sonra hızlıca iş yerinin içerisinde koşmaya başlayan sansar, iş yerini kısa sürede turladı.

İş yeri sahibi ve arkadaşı davetsiz misafiri dışarı çıkarmaya uğraşırken sansarla karşılaşan bir çalışan da korkarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sansar daha sonra iş yerinden çıktı.

Hem korkutan hem de güldüren bu anları, iş yerinin güvenlik kameraları kaydetti.

Kaynak: İHA