İş uyuşmazlıklarında 5 ayda 124 bin kişi arabuluculara başvurdu

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinden sonra işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması, 1 Ocak'ta başladı.

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin yazı işleri müdürlüklerine başvuruların ücretsiz alınması sürecine geçildi.

İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 124 bin 474 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinden sonra görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

Arabuluculuk görüşmeleri sonrasında 52 bin 706 olayda anlaşma sağlanırken, uyuşmazlıklardan 23 bin 700'ünde taraflar anlaşamadı. Arabuluculuk kapsamında yüzde 70 oranında başarı yakalandı.

"Çalışma barışına katkı sunuldu"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, 48 bin 68 uyuşmazlıkla ilgili görüşmeler ve sürecin devam ettiğini söyledi.

Arabuluculuğun, sadece işverenin ya da işçinin kazandığı bir uygulama olmadığını vurgulayan Öztatar, tarafların uyuşmazlıkları, arabulucu eşliğinde yaptıkları görüşmelerle çözdüğünü anlattı.

Öztatar, işçilerin, işverenle eşit şartlarda, tüm taleplerini rahat şekilde ifade edebileceği ortamda hakkını savunduğunu dile getirdi.

Hakan Öztatar, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında işçinin alacağına kısa sürede kavuştuğunu, işverenin de sorunu çözüme kavuşturarak, mahkeme süreçleriyle uğraşmadığını söyledi.

"Dünyada örnek teşkil eden bir uygulama"

Arabuluculuğa ücretsiz başvuru yapıldığını anımsatan Öztatar, "İşçiler, daha önceki yıllarda yargılama giderleri nedeniyle haklarını aramaktan vazgeçebiliyordu. Ancak ücretsiz başvuru imkanı sunulan arabuluculukla, gider avansı, harç, bilirkişi ücreti gibi çeşitli masraflar ödemeden işçiler, hakkını alabiliyor. Bu da dünyada örnek teşkil eden bir uygulamadır" dedi.

Kaynak: AA