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İş makinası ile yolcu midibüsü çarpıştı

Ağrı-Patnos Karayolunda iş makinasıyla yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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İş makinası ile yolcu midibüsü çarpıştı

Ağrı-Patnos Karayolunda iş makinasıyla yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı - Patnos- Tutak Karayolu üzerinde bugün saat 16. 30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında sürücüleri henüz belirlenemeyen 65 ET 520 plakalı yolcu midibüsü ile yol yapım çalışmasında kullanılan iş makinası çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve ambulans sevk edildi. Kazanın hemen sonrasında yaşanan kaos bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. İHA

Etiketler: Ağrı kaza, trafik Kazası, ağrı patnos karayolu, son dakika, haber, Haberler
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