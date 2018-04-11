İş insanlarını kaçırıp senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

İş insanı Bişar Y. ile temasa geçen şüpheli Adil E., Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çöp toplama ihalesinin tanıdıkları aracılığıyla kendisine verilebileceğini söyledi.

Şüpheli Adil E., bunun için iş adamı Bişar Y.'den aralıklarla para talep etti ve yaklaşık 40 bin lira aldı. Şüpheli Adil E.'nin 16 Mart'ta tekrar para istemesi üzerine Bişar Y., "Siz bu işi yapamayacaksınız, paramı geri verin" dedi.

Parayı geri verme bahanesiyle bir adreste Bişar Y. ile buluşan aralarında Adil E.'nin de bulunduğu 5 kişi, iş adamını silah zoruyla Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki bir oto galeriye götürdü. Burada Bişar Y.'ye 1 milyon liralık senet imzalattırıldı.

Daha sonra serbest bırakılan Bişar Y. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek savcılığa şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Adil E.'nin de bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, 95 fişek, çelik yelek, kelepçe, bıçak ve 880 bin liralık 5 senet ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri sırasında şüphelilerin, 2 iş adamına daha silah tehdidiyle senet imzalattırdıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adil E., Recep E., Eyüp E. ve Maşallah G. tutuklanırken Murtaza A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA