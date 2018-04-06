İranlı uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti.

Tespitin ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.

Yakalanan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, bu suç örgütüne yönelik operasyonlar da devam ediyor.

Zindaşti'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece'de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, asıl hedefin kendisi olduğunu açıklamıştı. Daha önce de Sarıyer'de çıkan silahlı çatışma sonrası 6 adamı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA, DHA