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İran'dan gelen tırda 103 kilogram eroin yakalandı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, bir tırda yapılan aramada 103 kilogram eroin ele geçirildi.

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İrandan gelen tırda 103 kilogram eroin yakalandı

İran'dan gelerek Gürbulak gümrük sahasına giriş yapan tırın x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Tır, detaylı aramaya tabi tutulurken, narkotik dedektör köpek Ari, dorsenin orta kısmında bulunan kolilere aşırı tepki verdi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan kolilerde streç film rulolarının ortasındaki boşluklara yerleştirilmiş paketler olduğu görüldü. Paketlerden alınan numunenin analiz sonucunda uyuşturucu olduğu saptandı.

Yapılan sayım sonucunda, 200 paket içinde 103 kilogram eroin ele geçirildi. Araç şoförü gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve tıra el konuldu.

Etiketler: gürbulak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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