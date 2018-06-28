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Irak'ın kuzeyine hava ve kara operasyonları aralıksız devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e düzenlenen operasyon dolayısıyla Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor.

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Irakın kuzeyine hava ve kara operasyonları aralıksız devam ediyor

Mehmetçiğin terör örgütü PKK’nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil’deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor. 

Kanireş bölgesinde hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında Hakkari Şemdinli Derecik beldesinden Kanireş bölgesine ulaşımı sağlamak için açtığı yolda hareketlilik gün boyu devam etti.

Askeri araçların sürekli gidip geldiği ve teröristlerden temizlenen Kanireş bölgesi, kurulan üs bölgesiyle daha güvenli hale getirildi.

Derecik’teki askeri taburdan da sürekli helikopter havalanarak sınır boylarına uçtu. Gün boyu karadan ve havadan hareketliliğin devam ettiği sınırın sıfır noktasında, sinyal kesici jammer araçlar da devriye attı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, metina, Kanireş, Kandil, ırak'ın kuzeyi, haftanin, gara
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