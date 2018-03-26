  • 26 MART 2018, PAZARTESI

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Kuzey Irak'ın Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 teröristin, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda bu güne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 67 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari'de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." bilgisine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA

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