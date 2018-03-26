Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 teröristin, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda bu güne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 67 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari'de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." bilgisine yer verildi.

Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur. pic.twitter.com/xlX1vUxYXC — TSK (@TSKGnkur) 26 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber, AA