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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına yönelik harekatlar devam ediyor.

Bu kapsamda, alınan anlık istihbarat ve keşif, gözetleme vasıtalarından elde edilen görüntüler üzerine, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının harekatı sonucu, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanılan 4 mağara ve iletişim tesisleri imha edildi.

Etiketler: hava harekatı, zap, Kuzey Irak
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