Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 27 Temmuz günü, keşif ve gözetleme araçlarıyla, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının düzenlediği hava harekatıyla bu teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK açıklamasında ayrıca, bölgedeki teröristler tarafından kullanılan 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 Doçka silahının da imha edildiği kaydedildi.