  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bir uçaksavar, iki havan mevzisi ve üç sığınak imha edildi.

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Irakın kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine teröristlerce yapılan taciz atışlarının ardından düzenlenen hava harekatında 1 uçaksavar, 2 havan mevzisi ve 3 sığınak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütü üyelerince Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinden dün akşam saatlerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışları yapıldı.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 1 uçaksavar, 2 havan mevzisi, 2 mağara ve 3 sığınak imha edildi.

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda 2 mağarada zagros keskin nişancı tüfeği ile 273 muhtelif çapta fişek, 2 el telsizi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Silopi, Beytüşşebap ile Siirt kırsallarındaki arazi aramalarında ise bulunan toplam 5 el yapımı patlayıcı imha edildi. AA

Etiketler: tsk, ırak'ın kuzeyi, hava harekatı
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