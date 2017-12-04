Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 36 hedef hava harekatıyla imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen hava harekatında 36 hedef başarıyla tahrip edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.

Bu kapsamda, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef başarılı şekilde vuruldu.

