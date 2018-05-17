  • 17 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.461
    EURO 5.27
  • BIST 101869.35
    ALTIN 185.047
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde patlayıcı dolu mağara imha edildi

Irak'ın kuzeyinde patlayıcı dolu mağara imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları kapsamında, Hakurk'ta patlayıcı dolu mağara imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyinde patlayıcı dolu mağara imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları kapsamında, Hakurk'ta içerisinde 35 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 2 çuval amonyum nitrat bulunan mağara imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü operasyon sürüyor.

Operasyonda, içerisinde 35 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 2 çuval amonyum nitrat ile bir miktar yaşam malzemesi bulunan mağara belirlendi.

Mağara, içindeki malzemelerle beraber kontrollü şekilde imha edildi.

İmha görüntüleri, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER