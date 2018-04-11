Irak'ın kuzeyinde havanlı saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye düzenlenen hava harekatında, teröristlere ait silah mevzilerinin imha edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: AA