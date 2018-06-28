Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenliyor. Operasyonlar devam ederken Sidekan ve Hakurk toplarla vuruldu.

Bölgede devam eden operasyonlarda Sidekan ve Hakurk’un vurulma anı anbean görüntülendi. Dün bölgede yaşayan köylülerin çektiği görüntülerde bölgenin alev alev yandığı görülüyor. Bölge halkı da köyden ayrılıyor.

TSK’nın 10 Mart’ta başlattığı Irak’ın Kuzeyi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Operasyonlar kapsamında terör örgütü mensupları ve barınma alanları vuruluyor.

Kaynak: İHA