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Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 47 oldu

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 47 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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Irakın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 47 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 47 oldu.

Açıklama Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapıldı. 

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesindeki operasyonlarda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgedeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 47'ye ulaştı.

Operasyonda yedi el yapımı patlayıcı imha edildi, üç el bombası ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu bir terörist güvenlik güçlerince yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Zap bölgesindeki hava destekli operasyon 5 gündür sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Zap bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist, terör, Kuzey Irak
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