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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu.

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Irakın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45'e ulaştı. Operasyonda yedi el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, üç el bombası ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu bir terörist güvenlik güçlerince yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zap bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist, terör, Kuzey Irak
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