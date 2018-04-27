Irak'ın kuzeyinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta şehit verilen bölgede devam eden operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlarda, 1 doçka uçaksavar ile 1 AT4 roketinin de ele geçirildiği belirtildi.

Bugün Irak kuzeyi Hakurk’ta şehit verdiğimiz bölgede devam eden operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirilmiş, bir doçka uçaksavar ile mevzilerimize doğru ateşlenmiş bir AT4 roketi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/NQTBXqQS3r — TSK (@TSKGnkur) 27 Nisan 2018

Kaynak: AA