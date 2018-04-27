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Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden operasyonlarda bir teröristi etkisiz hale getirdi.

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Irakın kuzeyinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta şehit verilen bölgede devam eden operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi. 

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlarda, 1 doçka uçaksavar ile 1 AT4 roketinin de ele geçirildiği belirtildi.

 

 

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, terörist, Irak
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