  • 10 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde bir kadın PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde bir kadın PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde tespit edilen PKK’lılara yapılan tank atışında, bir kadın PKK'lı etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyinde bir kadın PKKlı etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe üs bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde, Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde tespit edilen PKK’lılara tanklarla atış yapıldı. Tank atışı sonucu, bir kadın PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucu, Irak'ın Kuzeyinde bulunan Kani Rash bölgesinde, PKK'lıların olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölge tanklarla ateş altına alındı. Güvenlik güçleri, tank atışlarının yapıldığı bölgede bir gün sonra arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı.

Arama-tarama faaliyetlerinde, tank atışları sonucu bir kadın PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilirken, teröristin üzerinde silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Irak, kani rash, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER