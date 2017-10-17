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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 2 olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde dün akşam bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Çatışma sonrası bölgedeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu, biri ağır olmak üzere 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Çatışma sonrası bölgeye hava kuvvetleriyle düzenlenen hava harekatında 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 2 olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgede dün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bölgede dün, teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit olmuştu.

Etiketler: tsk, terörist
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