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Irak'ın kuzeyinde 57 terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesine 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı bildirildi.

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Irakın kuzeyinde 57 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 13-14 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, hava taarruzları icra edildiği belirtildi.

Harekatta, teröristlerce karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı belirlenen yer altı sığınağı, mağara ve binaların imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bilahare aynı bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, taarruzlar sırasında çok sayıda teröristin de yaralandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Etiketler: tsk, metina, Kuzey Irak, hava harekatı
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