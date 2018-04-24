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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde terör örgütü mensubu 3 teröristi taarruz helikopterinin atışları sonucu etkisiz hale getirdi.

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Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist teslim oldu.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında da Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Çukurca ve Kars'ın Kağızman ilçelerinde tespit edilen toplam 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, tsk, operasyon, Hozat
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