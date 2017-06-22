  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki Hale Dağı'nın kuzeydoğusunda, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi.

Mağarada 21 ton yaşam malzemesi

Öte yandan Siirt'in Pervari ilçesinde süren operasyonda, iki mağarada doçka uçaksavar silahı, 200 mühimmatı ve 21 ton gıda maddesi ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen iki anti tank mayını imha edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki devam eden operasyonda, bir mağarada doçka uçaksavar silahı ve 500 mühimmatı bulundu.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonu, Irak
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