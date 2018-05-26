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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi sosyal hesabından yapıtığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, 24 Mayıs'ta, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

4 AT-4 tanksavar silahı ile 8 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Mardin'de 4 terörist yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan PYD-YPG/PKK mensubu 1 terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı, silahlı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta EYP imha edildi

Şırnak merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi taramasında belirlenen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Hakkari'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari merkez kırsalında, güvenlik güçleri tarafından yürütülen tarama çalışmalarında belirlenen 2 patlayıcı madde düzeneği, el yapımı patlayıcı, 5 devre kartı, 7 ateşleme düzeneği, telsiz düzeneği, 6 elektrikli fünye, infilaklı fitil ve tüp imha edildi, 51 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve silah dürbünü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Mardin, Irak, Hakurk, Hakkari
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