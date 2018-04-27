  • 27 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.047
    EURO 4.892
  • BIST 107469.98
    ALTIN 171.83
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Irak'ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyi Kani Rash bölgesinde terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, bölücü terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, kani rash, Irak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER