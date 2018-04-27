Irak'ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, bölücü terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA