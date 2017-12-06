  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Irak'ın kuzeyi ile yasa dışı iletişim sağlayan sistem ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyi ile yasa dışı iletişim sağlayan sistem ele geçirildi.

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Irakın kuzeyi ile yasa dışı iletişim sağlayan sistem ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphe üzerine 4 ay süren takibi sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon yapıldı.

Cam filmi ile kaplı, kapısında bir gözcünün hazır bekletildiği iş yerinde yapılan aramada, Irak'ın kuzeyinde kullanılan Korek hattı üzerinden iletişim sağlayan sistem ile 20 bin cep telefonu hattı, her birinde 8 sim kart yuvası bulunan 8 sinyal güçlendirici modem, 8 akü ve çok sayıda iletişim kablosu bulundu.

Yasa dışı iletişim sağlayan sistemin faal olması dikkati çekerken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen cihazlar incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

PKK'nın sistem üzerinden iletişim sağladığı şüphesi

Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyindeki yerleşim yerleriyle düşük bedelli iletişim sağlamak için kurulan sistemin, Kandil'deki terör örgütü PKK mensuplarının Türkiye'deki teröristlerle bağlantı sağlamak amacıyla da kullandığı şüphesi üzerinde duruyor. Güvenlik güçleri ayrıca, terör örgütü üyelerinin bu hatlar üzerinden Türkiye'deki yakınlarıyla görüştüğü ve bölgedeki bazı iş adamlarını tehdit ettiği gibi ihtimalleri de değerlendiriyor.

AA

Etiketler: yasa dışı iletimi, şırnak, ırak'ın kuzey
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