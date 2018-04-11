  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Irak'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesi, Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 el yapımı patlayıcı imha etti.

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Irakın kuzeyi, Hakkari ve Şırnaktaki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya hessabından yaptığı açıklamaya göre, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir Biksi makineli tüfeği, bir Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda da bir Biksi makineli tüfeği, iki RPG-7 roketatar, dört el bombası, 19 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 720 muhtelif çapta fişek, 60 tahrip kapsülü, 300 kilogram amonyum nitrat, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sekiz antitank mayını ve 35 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Çukurca kırsalında güvenlik güçlerinin icra edilen arazi taramasında ise, bir RPG-7 roketatar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, şırnak, Kuzey Irak, kani rash bölgesi, Hakkari, PKK
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