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Buradasınız : » » Irak sınırında PKK operasyonu

Irak sınırında PKK operasyonu

PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır bölgelerinden terörist geçişlerini önlüyor.

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Irak sınırında PKK operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına başlattığı hava destekli operasyon devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine operasyonun yanı sıra Mehmetçik, sınırdan terörist geçişlerini önlemek için de önlemler alıyor.

2. Hudut Tugay Komutanlığınca 19 Mart'ta, Çukurca ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

3. Piyade Tümen Komutanlığınca, Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağları bölgesinde de teröristlere operasyonlar yoğunlaştı.

Irak sınırındaki dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapan komandolar, teröristlerin tuzakladığı 15 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, operasyon, Irak
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