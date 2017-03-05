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Buradasınız : » » 'İptal kararı belediyeye aldırılmış bir karardı'

'İptal kararı belediyeye aldırılmış bir karardı'

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesi hakkında, "Bu iptal kararı belediyenin aldığı bir karar değil aksine belediyeye aldırılmış bir karardır." dedi

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İptal kararı belediyeye aldırılmış bir karardı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin, "Bu iptal kararı belediyenin aldığı bir karar değil, aksine belediyeye aldırılmış bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Gaggenau şehrinde Türk toplumuyla yapacağı toplantının sudan gerekçelerle Alman yetkililerce iptal edildiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu iptal kararı belediyenin aldığı bir karar değil, aksine belediyeye aldırılmış bir karardır. Çünkü toplantı 27 Şubat 2017 Pazartesi belediyeye bildirilmiş, 1 Mart 2017 Çarşamba belediye, polis ve organizatörler, bir tutanak imzalamış. Ne olduysa 2 Mart 2017 Perşembe olmuştur. Belli ki belediyeye yukarıdan gelen talimat üzerine toplantı, uyduruk gerekçe ile iptal edilmiştir."

İfade hürriyetinin engellendiğine ve toplantı hakkının ihlal edildiğine dikkati çeken Bozdağ, kararı "faşist bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bu ilkel anlayışın, sadece istemediği fikirlerin ifadesine değil, ifade edilme ihtimaline de tahammülü olmadığının somut göstergesidir. Berlin duvarı yıkıldı zannediyordum ama belli ki hala bazı Alman siyasetçilerin zihinlerindeki Berlin duvarları yıkılmamış." ifadesini kullandı. AA

Etiketler: Adalet Bakanı Bozdağ, almanya
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