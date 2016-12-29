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İptal edilen soruların puanlaması KDK'ya taşındı

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı'na giren bazı adaylar sınavda iptal edilen soruların doğru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi için KDK'ya başvurdu.

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İptal edilen soruların puanlaması KDKya taşındı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavına giren adaylar, sınavda iptal edilen soruların doğru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuruda bulundu.

ÖSYM tarafından 3 Aralık'ta düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavındaki iki soru, itirazlar üzerine iptal edildi.

Söz konusu sorular, 9 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan "Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır" hükmü gereğince, değerlendirme dışı bırakıldı.

Kanunla getirilen düzenlemeden önce, iptal edilen soruların doğru kabul edilerek puanlamaya dahil edildiğini ifade eden bazı adaylar, iptal edilen soruların puanlamaya dahil edilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını ileri sürerek KDK'ya başvurdu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan KDK yetkilileri, başvuruların kabul edildiğini, şikayetlerin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde mevzuat da dikkate alınarak değerlendirilmeye başlandığını bildirdi. AA

Etiketler: İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı, kdk, ösym
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