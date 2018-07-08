İntihar teşebbüsünü Başbakan Yıldırım önledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün akşam saatlerinde intihar girişimine sahne oldu.

O sırada Tuzla’daki konutundan çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa yakasına geçiyordu.

Başbakan Binali Yıldırım makam aracına götürdü, yanına oturttu

İntihar olayını gören Başbakan, konvoyunu durdurarak köprüden atlamaya teşebbüs eden vatandaşın yanına gitti. Karşısında Başbakan Yıldırım’ı gören T.T. isimli kişi, intihardan vazgeçti.

Başbakan Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalıştı ve kendisine su içirdi. "Haydi gel beraber gidelim" diyerek elinden tuttuğu kişiyi makam aracına götürdü ve yanına oturttu.

Başbakan Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah törenine T.T. ile birlikte gitti.

"Her şey güzel olacak, canını sıkma"

Makam aracında başlayan sohbet, düğünün yapıldığı salonda da devam etti. Başbakan Yıldırım, ihtihar girişiminde bulunan T.T.'ye öğütler verdi.

"Bir daha böyle şeyler aklına getirme. Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey Allah’a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak’tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti, seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma."

Başbakan Binali Yıldırım’ın intihardan vazgeçirdiği 40 yaşındaki T.T.’nin kardeşleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği iddia edildi.

Kaynak: İHA, DHA