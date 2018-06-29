İntihar girişiminde bulunan ABD'li turisti polis kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otelin 4’üncü kat penceresinden sarkan ABD’li turist Peter James Hofman Güven Timleri tarafından son anda kurtarıldı.

Olay Sadri Alışık Sokak’ta bulunan bir otelde 15 Haziran 2018 günü sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre aldığı uyuşturucunun etkisiyle ABD’li turist Peter James Hofman kaldığı otel odasının 4’üncü kat penceresinden sarkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Son anda kurtarıldı

Olayı fark eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Turistin odasına giren güven timleri, kendisini pencereden aşağı atan turisti son anda yakalamayı başardı. Sivil 2 polis memuru ABD’li turisti kollarından yakalayarak odaya çekmeyi başardı.

Ölümün kenarından dönen Hofman hastaneye sevk edildi. Olay sırasında bir polis memurunun kolu çıktı.

Hofman’ın odasında yapılan aramalarda 0.5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Kaynak: DHA