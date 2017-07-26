İnternet üzerinden uyuşturucu satan 8 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde internet üzerinden uyuşturucu sattıkları belirlenen 8 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yapıldığı öne sürülen 29 adrese operasyon düzenledi. 34 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 300 gram bonzai, 500 ecstasy hap, 100 kök Hint keneviri ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden kullanıcı oldukları belirlenen 16'sı savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. AA