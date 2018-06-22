İnsansız savaş jetleri ve seyir füzeleri için yerli turbojet motoru

Dünya’nın ilk uçak üreticilerinden olan ve sistematik şekilde bu alanda önü kesilen, yıllar süren bir duraklama dönemine mahkum edilen Türkiye, on beş senedir savunma sanayiinde yeniden ortaya konulan millileşme vizyonunun meyvelerini toplamaya başladı.

Savunma sanayiindeki millileşme vizyonu sonucu üretimde yerlilik oranı %20’lerden %65’lere çıkarıldı. Havacılıkta ise bu oran %93’lerde.

Kendi insansız hava araçlarını üretme yolunda çok önemli bir karar alarak, Pazar payı yüksek olan uluslararası üreticilerin hedefi haline gelen Türkiye, kararından geri adım atmayarak bu alanda dünyada söz sahibi sayılı ülkelerden biri haline geldi. Kendi insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) filosunu kurmakla kalmadı, ihraç etmeye başladı.

İHA ve SİHA’ları hava savunma alanında bir başlangıç olarak kabul eden savunmada millileşme vizyonu, şimdi bir adım daha öteye gidiyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Özgün Helikopterimiz T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlanarak ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirilmişti.

Özgün Helikopterimiz T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/qil99HG377 — SSM (@SavunmaSanayii) 10 Haziran 2018

Dün gelen yeni bir haber ise bu alanda Türkiye’nin ne kadar hızlı yol aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kale tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk turbo jet motorunun haberini Milli İHA Bayraktar’ın üreticisi Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar twitter hesabından; “KALE tarafından seyir füzelerimiz için geliştirilen Türkiye'nin ilk turbojet motoru. İleride insansız savaş uçaklarımızda da kullanacağız. Sürüler halinde uçan akıllı savaşan jet filoları. Semalarımızda Kuşlar gibi, Hür ve Özgür...” diyerek duyurdu.

KALE tarafından seyir füzelerimiz için geliştirilen Türkiye'nin ilk turbojet motoru.



İleride insansız savaş uçaklarımızda da kullanacağız.. Sürüler halinde uçan akıllı savaşan jet filoları.



Semalarımızda Kuşlar gibi,

Hür ve Özgür... #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/217worNKdh — Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 21 Haziran 2018

Kale imzası taşıyan ilk turbo jet motoru gökyüzünde yeni bir serüven için çok önemli bir adım. Yerli turbojet motoru Türkiye’nin havadaki varlığına yeni bir boyut getirecek. Ağır taarruz insansız savaş uçaklarında ve seyir füzelerinde kullanılacak.

SOM FÜZELERİNDE KULLANILACAK

Türk Hava Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda, uçakların düşman hava sahasına girmeden ve yine düşman hava savunma sistemleri etkili menziline ulaşmadan, “yüksek korunaklı” hedeflerin imha edilmesi amacı ile geliştirilen Yerli ve Milli seyir füzesi SOM, Turbo Jet Motoru’nun kullanılacağı mühimmatlardan biri. Belirtmekte yarar var ki Türkiye seyir füzesi üreticisi sayılı ülkelerden biri durumunda.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARINDA KULLANILACAK

İHA ve SİHA’ların bir sonraki adımı insansız savaş uçakları ve jetler. Havacılık alanındaki hızlı ilerleyiş insansız savaş uçaklarının ve savaş jetlerinin çok kısa bir süre sonra savunma sanayiinde kullanılmaya başlayacağını gösteriyor.

Türkiye ise bu alanda AR-GE ve üretim çalışmalarına başlamış durumda olan sayılı ülkelerden biri. Kale tarafından üretilen turbo jet motoru da bu alandaki çalışmaların en önemli adımlarından.



ABD ordusunun testlerini gerçekleştirdiği X-47B insansız savaş uçağı

İnsansız taarruz uçakları ve hava savunma araçlarıyla başka bir boyuta taşınacak olan uluslararası savunma stratejilerinde söz sahibi olmak isteyen Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün; “İstikbal göklerdedir” sözünü ilke edinerek geleceğe dair yatırımlarına, önüne koyduğu vizyon çerçevesinde hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

