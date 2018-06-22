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İnsansız savaş jetleri ve seyir füzeleri için yerli turbojet motoru

Türkiye savunma sanayii hız kesmeden gelecek için üretmeye devam ediyor. Kale Arge'den ilk yerli turbojet motoru müjdesi geldi.

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İnsansız savaş jetleri ve seyir füzeleri için yerli turbojet motoru

Dünya’nın ilk uçak üreticilerinden olan ve sistematik şekilde bu alanda önü kesilen, yıllar süren bir duraklama dönemine mahkum edilen Türkiye, on beş senedir savunma sanayiinde yeniden ortaya konulan millileşme vizyonunun meyvelerini toplamaya başladı.

Savunma sanayiindeki millileşme vizyonu sonucu üretimde yerlilik oranı %20’lerden %65’lere çıkarıldı. Havacılıkta ise bu oran %93’lerde.

Kendi İnsansız Hava Araçlarını üretme yolunda çok önemli bir karar alarak, Pazar payı yüksek olan uluslararası üreticilerin hedefi haline gelen Türkiye, kararından geri adım atmayarak bu alanda dünyada söz sahibi sayılı ülkelerden biri haline geldi. Kendi İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) filosunu kurmakla kalmadı, ihraç etmeye başladı.

İHA ve SİHA’ları hava savunma alanında bir başlangıç olarak kabul eden savunmada millileşme vizyonu, şimdi bir adım daha öteye gidiyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Özgün Helikopterimiz T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlanarak ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirilmişti.

 


 

Dün gelen yeni bir haber ise bu alanda Türkiye’nin ne kadar hızlı yol aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kale tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk turbo jet motorunun haberini Milli İHA Bayraktar’ın üreticisi Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar twitter hesabından; “KALE tarafından seyir füzelerimiz için geliştirilen Türkiye'nin ilk turbojet motoru. İleride insansız savaş uçaklarımızda da kullanacağız. Sürüler halinde uçan akıllı savaşan jet filoları. Semalarımızda Kuşlar gibi, Hür ve Özgür...” diyerek duyurdu.

 


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