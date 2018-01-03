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Buradasınız : » » 'İnsanlık Köyü' martta hasta kabulüne başlayacak

'İnsanlık Köyü' martta hasta kabulüne başlayacak

Madde bağımlılarının uzmanların gözetiminde tarım, hayvancılık, el sanatları ve atölye çalışmalarıyla rehabilitasyonu için oluşturulan "İnsanlık Köyü" mart ayında hizmete girecek.

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İnsanlık Köyü martta hasta kabulüne başlayacak

Bursa Valiliğinin öncülüğünde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede oluşturulacak merkezlerden ilki olan Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi'ndeki "İnsanlık Köyü", yüzde 90 oranında tamamlandı.

Aynı anda 40 hastaya hizmet verecek kapasitedeki köyde oluşturulan bungalovlarda konaklayacak bağımlılar, el sanatları, tarım gibi birçok uğraşla ilgilenecek ve alanında uzman kişilerin destekleriyle tekrar topluma kazandırılmaya çalışılacak.

Doktor, din görevlileri ve sosyal uzmanların bulunacağı köy hakkında açıklama yapan Vali İzzettin Küçük, "İnsanlık Köyü" ile bağımlılara tedavi imkanı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Vali Küçük, köydeki konaklama ve sosyal tesis binalarının yapıldığını, sadece köy içi yolların yapımının devam ettiğini belirtti.

"Bu zehre karşı mücadelemiz devam edecek"

"İnsanlık Köyü"nün mart ayından itibaren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) iş birliğiyle madde bağımlılarını kabul etmeye başlayacağını dile getiren Küçük, şöyle konuştu:

"Proje Türkiye'de ilk ve örnek olacak. Umarım başarırız ve bir örnek olarak Türkiye'ye yayılır. Çocuklarımızın geleceğini çalan, hayatını karartan bu zehre karşı mücadelemiz bütün gayretimizle devam edecektir. Ne kadar zor olursa olsun bir çocuk bile kurtarsak bizim için bir zaferdir. Bir çocuğumuzun acısını dindirmek, onun gözündeki parıltıyı görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Çocuklarımızın acısını dindirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. En büyük mutluluğumuz onların sağlığına kavuşmasıdır."

Kaynak: AA
 

Etiketler: rehabilitasyon, madde bağımlıları, insanlık köyü
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