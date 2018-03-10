İnsanlık felaketinin yaşandığı 'Doğu Guta' için toplandılar

Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırıları devam ediyor. Türkiye'deki Suriyeliler bu duruma sessiz kalmıyor.

Suriye Dernekler Platformu üyeleri, her hafta İstanbul'daki bir konsolosluk önünde saldırıları protesto ediyor.

Bu haftaki durakları Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İngiltere Konsolosluğu oldu.

"Esed, hastane, cami ayrımı yapmadan bombalıyor"

Burada yapılan basın açıklamasında kimyasal silah kullanıldığına dikkat çekilerek Birleşmiş Milletler göreve çağrıldı.

"Son 1 ay içerisinde 1200 kişi öldürülmüştür. Bu 1200 kişinin çoğunu çocuk ve kadın oluşturmakta. 5 bin kişiden fazla yaralı var. Esed, hastane, cami, okul ayrımı yapmadan her şeyi bombalıyor. Tek amacı, oradaki sivilleri öldürerek, mücadele eden insanlara baskı oluşturmaktır. Guta direnişi, Suriye direnişidir. Esed rejimi ve Rusya Suriye’yi terk etmelidir. Acilen insani yardım, özellikle sağlık malzemesi olmak üzere Guta'ya girmeli.’’

400 bin kişi yıllardır ablukada

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Son yılların en acımasız saldırıları

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

Hastalık ve açlık kol geziyor

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.

Bunların birçoğunu çocuk veya ileri evrede kanser hastaları oluşturuyor. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve tıbbi yetersizlik sebebiyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA