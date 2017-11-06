'İnsani yardıma aktarılan pay, kozmetik sektörüyle bile yarışamıyor'

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başlayan Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu dolayısıyla Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Müdür Yardımcısı Balthasar Staehelin ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy basın toplantısı düzenledi.

Kınık, Kızılay Kızılhaç Hareketi'nin 4 yılda bir gerçekleştirdiği genel kurulu Antalya'da rekor bir katılımla düzenlediklerini, Kızılay ve Kızılhaç'ın 190 üye ülkesi bulunduğunu ve bunun 189'unun genel kurulda yer aldığını anlattı.

Yaklaşık 2 bin katılımcının insan ızdırabını dindirmek için gelecek 4 yılda yapacakları çalışmalarla ilgili konuları ele alacağını belirten Kınık, "Aynı zamanda yeni 4 yılın yönetimini, liderliğini belirleyeceğiz. Federasyonun başkanı, 4 kıta başkan yardımcılıkları ve 20 yönetim kurulu üyelikleriyle gençlik komisyonu başkanı seçilecek." diye konuştu.

Türkiye'nin insani yardımda öne çıktığına işaret eden Kınık, bu nedenle söz konusu toplantının Türkiye'de yapılmasının tesadüf olmadığını dile getirdi.

"2030'a kadar yeni rota ele alınacak"

"Bu toprakların yardımseverliği, cömertliğiyle, sadece insanı merkeze alan insani politikalarla 100 binlerce insanın hayatını kurtaran, acılarını dindirmeye gayret eden bir toplum olduğumuz ortada." diyen Kınık, bunun takdir gördüğünü vurguladı.

Toplantılarda, 2030 yılına kadar Kızılay ve Kızılaç Hareketinin yeni rotası ve vizyonu ile bunlara ulaşmak için yapılacak çalışmaların ele alınacağını bildiren Kınık, "İnsani yardıma aktarılan payın azaldığı, kozmetik sektörüyle bile yarışamadığımız bugün 65 milyon insan silah zoruyla evlerini terk etmek zorunda kalmış. 230 milyon göçmenin olduğu, 150 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu bir dünyada sesimizin daha fazla yükseltilmesi ve insani yardım sektörünün aldığı payın arttırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının temasını "insanlığın gücü" olarak belirlediklerini ifade eden Kınık, insanlığın gücünün harekete geçirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA