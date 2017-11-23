İnsan kaçakçılarına operasyon

Yunanistan’a kaçış rotasının en hareketli noktalarından biri olan Balıkesir’de 6 insan kaçakçısı yakalandı.

Kaçakçılar 52 kaçak göçmeni Midilli’ye götürmeye çalışıyordu.

Balıkesir kıyıları Yunanistan’ın Midilli adasına yakınlığını nedeniyle insan kaçakçılarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir bölge.

Kaçak göçmenler bu bölgede toplanıyor ve teknelerle Midilli’ye kaçmanın yollarını arıyor.

Polis ekipleri de insan kaçakçılarına göz açtırmamak için yoğun çaba harcıyor.

Dün yine operasyon vardı.

Polisler Ayvalık Alibey (Cunda) Adası Patriça mevkiinde 43’ü Suriyeli 9’u Afrikalı olmak üzere 52 kişiyi Yunanistan’a kaçırmaya hazırlanan 6 organizatörü yakaladı.

Suç üstü yakalanan insan kaçakçıları sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA



