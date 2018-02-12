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İnşaatın 12. katından ağabeyinin üzerine düştü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 12. katından düşen işçi ile onu zeminde tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı.

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İnşaatın 12. katından ağabeyinin üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta Ali Faraşoğlu, aynı binada birlikte çalıştığı kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu'nun dengesini kaybederek 12. kattan düştüğünü fark etti.

Yunus Emre Faraşoğlu, zeminde kollarını açarak kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üstüne düştü.

Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ile bacakları kırılan ağabeyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, seyhan
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