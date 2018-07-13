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İnşaat işçisi Yusuf Çıtak'tan "15 Temmuz" şiiri

Ankara Çubuk'ta ikamet eden inşaat işçisi Yusuf Çıtak,15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde duygularını şiire döktü.

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İnşaat işçisi Yusuf Çıtaktan &quot;15 Temmuz&quot; şiiri

Soma’daki maden şehitleri ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Türk askerleri için daha önce şiirler yazan 45 yaşındaki Yusuf Çıtak, "15 Temmuz" şiirini hain darbe girişimini unutturmamak için yazdığını belirtti.

İnşaat işçisi olarak çalıştığını, boş zamanlarında şiir yazdığını anlatan Çıtak, "15 Temmuz çok sinsi bir plan ve Türkiye için çok büyük bir tuzaktı. Şükürler olsun ki bu belayı atlattık. Bu belayı gençlerin unutmamasını istiyoruz. O günler gitsin geri gelmesin. Ölen şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifa diliyorum. O günleri düşündükçe insanın uykuları kaçıyor." diye konuştu.

 Çıtak’ın 15 Temmuz için yazdığı şiir şöyle:


"15 Temmuz

Türkiye, karalar bağlanmak istendiği gün

Hainlerin, kalleşlerin kol gezdiği gün

Milletin meclisini, halkını vurduğu gün

Bir ulusun ayağa kalkıp haksızlığa 'dur' dediği gün

15 Temmuz

Kırk yıl fitne tohumları ekilmiş

Şeytan molla kılığına bürünmüş

Din istismar edilmiş, duygular sömürülmüş

İnsanlar birlik olmuş, oyunları bozulmuş

15 Temmuz

Eğitim deyip insanların haklarını çaldılar

Kin, nefretle halkın içine daldılar

Masum insanları bir bir vurdular

Reisli büyük millet karşısında sert kayaya vurdular

15 Temmuz

Bu millet tanktan, toptan, tüfekten yılmaz ki

İmanlıdır, inançlıdır doğru yoldan dönmez ki

Kan verir, can verir bu ülkeyi böldürmez ki

Ezan susmaz, bayrak inmez bu vatan bölünmez ki

15 Temmuz

Yunus’un dediği gibi ’gelin birlik olalım’

Hedeflediğimiz yıllara emin adımla varalım

Bu ülkeyi bölmek isteyenlerden hesap soralım

Allah'tan başka kimseye eğilmeyip, dik duralım

15 Temmuz"

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, çubuk, 15 temmuz, işçi, şiir, Yusuf Çıtak
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