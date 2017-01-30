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İngiltere ile Türkiye teknoloji ve beyin gücünü birleştirecek

İngiltere Savunma Bakanı Fallon, İngiltere ile Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi’nde teknolojilerini ve beyin güçlerini bir araya getireceklerini bildirdi.

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İngiltere ile Türkiye teknoloji ve beyin gücünü birleştirecek
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin savunma konularında sorularını yanıtladı, Başbakan Theresa May’in Türkiye ziyareti sırasında imzalanan Milli Muharip Uçak Projesi (TF-X) anlaşmasını değerlendirdi.
 
İktidardaki Muhafazakar Partinin Lancashire milletvekili Mark Menzies, anlaşmayla seçim bölgesinde 400 kişiye istihdam sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Menzies, Fallon’a, anlaşmanın İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında dünyayla ekonomik iş birliğine açık bir tutum alacağının işareti olup olmadığını sordu.
 
"Daha fazla istihdam yaratacak"
 
Soruya "Evet, anlaşma bunun işaretidir." yanıtını veren Fallon, şunları kaydetti:
 
"İngiltere ile Türkiye’nin yeni bir muharip uçak geliştirilmesinde teknolojilerini ve beyin güçlerini birleştirecekleri TF-X projesinin çerçeve sözleşmesinin imzalanmasından ben de memnuniyet duydum. Bu anlaşmanın hem İngiltere’de hem de Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacağını ümit ediyorum.”
 
Cumartesi günü Ankara’da Milli Muharip Uçak Projesi'ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile İngiliz savunma devi BAE Systems arasında çerçeve sözleşme imzalanmıştı. AA
 
Etiketler: İngiltere, türkiye, milli muharip uçak anlaşması
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