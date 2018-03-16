İngiltere Büyükelçisi ilk röportajını TRT Haber'e verdi

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak görevine başlayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ilk röportajını TRT Haber'e verdi.

TRT Dış Haberler Müdürü Ahmet Görmez'in sorularını yanıtlayan Büyükelçi Chilcott, İngiltere'nin Zeytin Dalı harekatına desteğini vurguladı.

"80'lerden bugüne köprünün altından çok sular akmış"

Türkiye'de daha önce de 1985-1988 yılları arasında görev yapan Büyükelçi Chilcott, 30 yıl öncesinin Türkiyesi ile bugünkü koşulları karşılaştırken, "Köprünün altından çok sular akmış" dedi.

"15 Temmuz açık bir saldırı"

Bugün, Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş, PKK ve DEAŞ terörü ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ne kadar güçlü olduğunu anlatan Chilcott, 15 Temmuz'un, Türk demokrasisinin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, Türk hükümetine karşı açık bir saldırı olduğunu söyledi.

"FETÖ sinsi bir örgüt"

Türk halkının 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını sözlerine ekleyen Dominick Chilcott, "Gülen hareketi kötü niyetli sinsi bir örgüt. Demokrasiyi seven insanların, ülkelerin düşmanı olmalıdır" dedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ilk röportajını @trthaber'e verdi. https://t.co/ccgrxhXi29 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mart 2018

"Sivillerin Afrin'den ayrılmasının engellemesini kınıyoruz"

İngiltere Büyükelçisi, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'yi desteklediklerini söyledi. Türkiye için de büyük önem taşıyan sivil hassasiyetine vurgu yaptı ve sivillerin çıkışını engelleyen teröristlere de şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türkiye'nin sınırlarının güvenliği konusundaki endişesini anlıyoruz ve kendini savunma haklarını tanıyoruz. Bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi, sivillerin korunması. PKK, YPG, diğer gruplar sivillerin Afrin'den alınmasını engelliyorlarsa bu çok önemli ve tabi ki kınıyoruz."

"PKK'nın faaliyetlerini engellemeye çalışıyoruz"

Terörle mücadele Türkiye ile işbirliğine değinen Chillcott, Türkiye ve İngiltere'nin PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadele ettiğini şöyle anlattı:

"Birleşik Krallık'ta PKK terörist bir örgüt olarak kabul ediliyor. PKK'nın saldırılarını kınıyoruz. PKK'nın olabildiğince faaliyetlerini engellemeye çalışıyoruz İngiltere'de. DEAŞ konusunda, uluslararası koalisyonun üyesi olarak Türkiye bu konuda çok önemli bir müttefik. Terörle mücadelede omuz omuza çalışıyoruz. "

"Amacımız Türkiye ile ortaklığımızı daha da güçlendirmek"

Chilcott, İngiltere'nin, Türkiye'nin stratejik önemini daima takdir ettiğini söyleyerek, "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel. İşbirliğimiz zaten güçlü, ama amacımız Türkiye ile ortaklığımızı daha da güçlendirmek" dedi.

Kaynak: TRT Haber