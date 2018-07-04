İngiliz vatandaşının PKK üyeliğinden 15 yıl hapsi istendi

Aydın'da terör örgütü PYD/PKK soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen İngiliz vatandaşı Joseph Andrew Robinson'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Joseph Andrew Robinson, kız arkadaşı Mira Abdülselamoğlu, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada sanıkların savunmaları tercüman eşliğinde alındı.

Mütalaa açıklandı

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Joseph Andrew Robinson'un sosyal medyadaki paylaşımlarının terör örgütünü övücü mahiyette olduğunu, sanığın Kobani'de eğitim aldığı yönünde beyanlarda bulunduğuna dikkati çekerek bu hususlar dikkate alındığında sanığın "YPG/PKK'nın terör örgütü olduğunu bilmediği" yönündeki savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Robinson'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden iddia makamı, diğer sanık Mira Abdülselamoğlu'nun ise sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru kılacak şekilde paylaşmasından dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından savunma için ek süre talep eden taraf avukatları, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Joseph Andrew Robinson'un yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti, Mira Abdülselamoğlu'nun ise eğitim durumu göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma 14 Eylül'e ertelendi.

27 Temmuz'da gözaltına alınmıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Joseph Andrew Robinson ve kız arkadaşı Mira Abdülselamoğlu gözaltına alınmış, Robinson tutuklanmış, Abdülselamoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aydın Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, sanıkların, sosyal medya hesaplarından KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, Robinson hakkında YPG/PKK terör örgütüne katıldığı ve silahlı eğitim aldığına yönelik beyanları değerlendirilerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla, Abdülselamoğlu hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kasım ayında görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, Robinson'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA