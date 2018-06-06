İngiliz turistin planı kameralara takıldı

Antalya Konyaaltı'nda 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 yaşındaki İngiliz turist Craig M., dün sabah saatlerinde sırtında çantasıyla otelden ayrıldı.

Pasaportunu otelin çıkış kapısının duvar dibine bırakan Craig M., ayağıyla da iyice duvar dibine itti. Otelin bahçesinde pasaportunu görebilecek bir noktada bekleyen Craig M., bir otel çalışanının pasaportu alıp güvenlik görevlisine teslim etmesi üzerine odasına döndü.

Craig M.'nin odasını telefonla arayan resepsiyon görevlisi, otelin bahçesinde pasaportunu bulduklarını haber verdi. Olaydan haberi yokmuş gibi davranan Craig M., pasaportunun odasındaki kasada olduğunu, kasada ayrıca 4 bin 500 pound (yaklaşık 28 bin lira) bulunduğunu ve paranın çalındığını iddia etti.

Planı, kamera görüntüleriyle bozuldu

Durumu polise bildiren otel yönetimi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen güvenlik görevlileri, Craig M.'nin sırtında çantayla otelden çıktığını, pasaportunu yere attığını ve ayağıyla duvar dibine ittiğini, uzun süre bahçede beklediğini belirledi. Görüntülerde ayrıca pasaportu bir otel çalışanının bulup güvenlik görevlisine teslim ettiği de tespit edildi.

Gözaltına alınan Craig M.'nin Antalya'da diş tedavisi yaptırdığı, sigorta parası almak için böyle bir yola teşebbüs ettiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleriyle planı bozulan Craig M., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA