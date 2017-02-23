  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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İnegöl'de soğuk hava deposunda yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir soğuk hava deposunda hasar oluştu.

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İnegölde soğuk hava deposunda yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir soğuk hava deposunda hasar oluştu.

Çeltikçi ile Cerrah mahalleleri arasında bir soğuk hava deposunun bahçesinde plastik kasaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın, tesiste hasara yol açtı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlattı.

Etiketler: soğuk hava deposu, bursa yangın, bursa
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