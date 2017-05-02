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İndirmeye çalıştığı koltukla beraber 3. kattan düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin balkonundan indirmeye çalıştığı koltukla üçüncü kattan düşen kişi öldü.

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İndirmeye çalıştığı koltukla beraber 3. kattan düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin balkonundan indirmeye çalıştığı koltukla üçüncü kattan düşen kişi öldü.

Davutlar Mahallesinde kuaförlük yapan Ali Yendekoğlu (43), Değirmendere Mahallesindeki bir müşterisinin evine ihtiyaç fazlası koltuğu almak için gitti.

Yendekoğlu, ip bağladığı koltuğu evin balkonundan indirmeye çalıştı. Bu sırada ayağına ip dolanan Yendekoğlu koltukla beraber 3. kattan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Yendekoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Yendekoğlu'nun götürüleceği ambulansın arızalanması üzerine bölgeye yeni bir sağlık ekibi çağrıldı. Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Yendekoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yendekoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Etiketler: aydın, Kuşadası ilçesi
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