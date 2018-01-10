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İncirlik'teki skandal iddiaya Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Hava Üssü'nde çalışan Amerikalı askerlerin para karşılığı bebek satın aldıkları yönündeki haberler üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

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İncirlikteki skandal iddiaya Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İncirlik Hava Üssü'nde çalışan bazı Amerikalı askerlerin 1980-1990 yılları arasında para karşılığı bebek satın alarak yurt dışına götürdüğüne ilişkin haberler ihbar kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "Soybağını Değiştirmek", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nden, haberlerde adı geçen kişilere ulaşılarak mağdurların tespit edilmesi istendi.

Bebeklerini satan, bebek satın alan, bebek alım satımına aracılık yapan şahısların savunmaları alınacak.

Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu'nun 7 yaşındayken, 29 yaşındaki kardeşi Hatice Berberoğlu'nun ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldığı iddia edilmiş, olaylar basında geniş yankı bulmuştu.

TRT Haber

Etiketler: İncirlik hava üssü, bebek satılma iddiası, bebek, asker, Adana
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