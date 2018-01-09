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İncirlik'te görevli teğmen tutuklandı

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan İncirlik Hava Üssü'nde görevli teğmen tutuklandı.

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İncirlikte görevli teğmen tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün kriptolu üyesi olduğu iddiasıyla 29 Aralık'ta gözaltına alınan İncirlik Hava Üssünde görevli teğmen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

15 Temmuz'dan dolayı düğünü iptal etmiş

M.A'nın, örgütün evlilik kataloğundan seçilerek tanıştırıldığı S.G. ile 27 Ağustos 2016'da yapacağı düğünü 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle iptal ettiği belirlendi.

Şüpheli M.A'nın, Aydın'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan S.G'nin WhatsApp yazışmalarından deşifre edildiği öğrenildi.

S.G'nin örgüt ablası E.K. ile yaptığı yazışmada, M.A. ile örgüte hizmet için evleneceğini yazdığı iddia edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: İncirlik hava üssü, fetö
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