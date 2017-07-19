İnci kefalinin tatlı sulara göçü sona erdi

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için nisan ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara giden inci kefali yolculuğunu tamamladı.

Van-Ağrı karayolu Erciş Balık Bendi mevkisindeki Deli Çay'da üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu görsel bir şölen sunuyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin tatlı sulara göçünün sona erdiğini söyledi.

İnci kefalinin bölgede ekoturizm ve ekoloji açısından büyük öneme sahip olduğunu anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü'nde inci kefali stokunun devam edebilmesi, her yıl nisan-temmuz aylarında derelere göç eden bu balığın başarılı üremesine bağlıdır. Bu noktada üreme döneminde kaçak avcılıkla mücadelede başta jandarma, polis ve zabıta olmak üzere bütün kurumlara teşekkür ediyoruz."